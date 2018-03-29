أكثر الدول تعرضا لهجمات إلكترونية

تظهر الخريطة التفاعلية لشركة "Kaspersky" المتخصصة بأمن الإنترنت أن أكثر الدول العربية تعرضا لهجمات إلكترونية هي الإمارات والسعودية والجزائر. ومن الجدير بالذكر ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها السعودية بنسبة 7% في الربع الأخير من 2017 والتي استهدفت بمعظمها كيانات حكومية.
أما بالنسبة للإمارات فتم إحباط 615 هجمة إلكترونية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات "TRA". وبالنسبة للجزائر فقد سبق وصنفتها شركة "Kaspersky" كأكثر بلد مهدد سيبرانيا حول العالم بنسبة هجمات طالت 44% من المستخدمين!
وعلى صعيد آخر أتت روسيا في المركز الأول عالميا وتلتها كل من البرازيل وفيتنام على التوالي.
المصادر: Kaspersky + Forbesmiddleeast
تصميم: محمود منصور
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