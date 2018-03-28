كلفة وجبة الحساء في العالم كنسبة من الدخل اليومي

يظهر بحث صادر عن برنامج الغذاء العالمي أن سبب المجاعات الحقيقي في العديد من دول العالم ليس عدم توفر الغذاء، بل غلاء أسعار المواد الغذائية الرئيسية فيها.
ويقدر البحث قيمة إنفاق الفرد من دخله اليومي على المغذيات الرئيسية كحساء الحبوب مثلا، مقارنة بشخص مقيم في نيويورك، إذ ينفق الشخص العادي المقيم في نيويورك 0.6% من دخله اليومي على هذه الوجبة (المقدرة بـ600 سعرة حرارية) أي ما يعادل 1.20 دولار، بينما ينفق الفرد العادي في الهند 9.25 دولارا أي ما يعادل 4.5% من دخله اليومي.
أما في جنوب السودان فيجب على الفرد أن يعمل ليوم ونصف للحصول على نفس الوجبة التي تكلف 321.70 دولار أي ما يعادل 155% من دخله اليومي، وفي مدينة دير الزور السورية فلا يكفي الفرد نهار عمل كامل لتأمين ثمن وجبة الحساء هذه!
فلا عجب أن يصارع الناس في بعض الدول للحصول على قوت يومهم.
المصدر: WFP
تصميم: محمود منصور
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