أسعد وأتعس الشعوب العربية لـ 2018

واعتمد التقرير على عوامل متعددة كالدخل، ومتوسط العمر، بالإضافة لعوامل أخرى كالدعم الاجتماعي، والحرية، وغيرها من الأمور.
واحتلت بعض الدول الإسكندنافية المراتب الثلاث الأولى عالميا وفق الترتيب التالي: 1-فنلندا 2-النرويج 3-الدنمارك، بينما أتت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في آخر القائمة لتكون أتعس الشعوب على وجه الأرض.
نستعرض لكم في هذا الإنفوغرافيك الشعوب العربية التي احتلت المراكز الأولى وكذلك الشعوب التي تذيلت القائمة لتكون بذلك أتعس شعوب الوطن العربي.
المصدر: "2018 World Happiness Report"
تصميم: محمود منصور
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