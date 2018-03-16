أكثر الشعوب قراءة

تعد القراءة من أهم المهارات التي تُعين الفرد على الاندماج في محيطه وتعزز وعيه لما يجري حوله من أحداث. فمن قراءة شارات المرور إلى الوصفات الطبية والأخبار وصولا إلى قراءة الكتب والمجلات وتقصي الأخبار على الشبكة العنكبوتية، يصل المرء إلى مستوى ثقافي كاف لضمان معاصرته وتطوره، كما تعزز القراءة الخيال والإبداع.
تستند النتائج إلى المؤشر العالمي للثقافة، ولا تحدد الدراسة نوعية القراءات أو مصادرها كما لا تقتصر على فئة عمرية أو على حجم عينة الأشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة.
المصادر: WorldAtlas + وكالات
تصميم: محمود منصور
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