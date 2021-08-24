المدن الأكثر أمانا في العالم

نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" تصنيف المدن الآمنة في العالم للعام 2021، وتصدرت كوبنهاغن أكثر المدن أمانا في العالم، فيما تصدرت أبوظبي العالم العربي.