منحة الفوز في أولمبياد طوكيو

لا شك أن القيمة المعنوية لأي ميدالية في أي دورة أولمبية لا تقدر بثمن، لكن هذا لا يمنع أن يحصل الأبطال المتوجون على منح مالية تقديرا لإنجازاتهم وجهودهم المبذولة.