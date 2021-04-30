أكبر 6 دول إنفاقا على التسلح لعام 2020

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أكثر 6 دول إنفاقا على التسلح لعام 2020

 

شكلت معا 64.7% من الإنفاق العسكري العالمي

 

الولايات المتحدة 39%   

778 مليار دولار

الصين 13%

252 مليار دولار

الهند 3.7%

72.9 مليار دولار

روسيا 3.1%

61.7 مليار دولار

المملكة المتحدة 3.0%

59.2 مليار دولار

السعودية 2.9%

57.5 مليار دولار

المصدر:

SIPRI Military Expenditure Database

 

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