final material :
V:\Design-Hub\Check\Infographics\2021\04 April\30
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أكثر 6 دول إنفاقا على التسلح لعام 2020
شكلت معا 64.7% من الإنفاق العسكري العالمي
الولايات المتحدة 39%
778 مليار دولار
الصين 13%
252 مليار دولار
الهند 3.7%
72.9 مليار دولار
روسيا 3.1%
61.7 مليار دولار
المملكة المتحدة 3.0%
59.2 مليار دولار
السعودية 2.9%
57.5 مليار دولار
المصدر:
SIPRI Military Expenditure Database
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