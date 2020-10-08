أعلى المدن نموا في أسعار السكن

جاءت ثلاث مدن في الشرق الأوسط، وتحديدا في تركيا، في صدارة ترتيب مدن العالم من حيث نمو أسعار السكن، وذلك ضمن مؤشر المدن السكنية العالمية.