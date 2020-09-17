النازحون بسبب الحروب
انسخ الرابط
https://ar.rt.com/oqwx
war
المزيد من المواضيع
النازحون بسبب الحروب
أسرع و أبطأ إنترنت محمول حول العالم
كم شخصا يموت يوميا حول العالم؟
أسعار الذهب منذ عام 1915 وحتى 2020
أصغر أغنياء العالم في 2020
مدى تفوق شبكة 5G على 4G حول العالم
إنفاق الدول بين الصحة والعسكر
دول خالية من كورونا
طريق Apple إلى التريليونين دولار
ترتيب أغلى مدن العالم في 2020
View comments
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
موافق
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة
شروط الاستخدام
لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا