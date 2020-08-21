احتفالات نهاية العام حول العالم

في الوقت الذي تحتفل فيه البلدان الإسلامية بعامها الهجري الجديد, إليكم أبرز احتفالات نهاية العام حول العالم وفقا لتقويمات مختلفة.

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okfl

تحتفل البلدان الإسلامية بعامها الهجري الجديد يوم الخميس 20 أغسطس 2020. سيستمر العام الهجري الجديد(1442 هـ) من 20 أغسطس 2020 إلى 8 أغسطس 2021 - أي اثني عشر يوما أقصر من السنة الميلادية. حيث يعتمد التاريخ الذي حددته المملكة العربية السعودية على الحسابات الفلكية لدورات القمر.

كما هو الحال في الأعوام الهجرية، تعتمد العديد من الديانات على القمر لتحديد تاريخ نهاية أعوامها، مما يتسبب في اختلاف في التواريخ حول العالم مقارنة مع السنة الميلادية التي تعتمد على دورة واحدة للأرض حول الشمس.

بالمقابل يعتبر رأس السنة الفارسية من أهم الاحتفالات - والمهرجان الرئيسي - في إيران وأفغانستان ، بينما يتم الاحتفال به باعتباره "عيد الربيع" (النوروز) في معظم أنحاء آسيا الوسطى.

في جنوب شرق آسيا، تحديد رأس السنة التايلاندية كان يتم من خلال التقويم الهندوسي القمري، ولكنه تلقى فيما بعد تواريخ ميلادية محددة تختلف قليلا حسب البلد.

في الهند، يتم الاحتفال بالعام الجديد للتقويم الهندوسي في أيام مختلفة في مارس وأبريل اعتمادا على المنطقة، كما تحظى احتفالات الأول من يناير بشعبية أيضا.

في الصين، حيث يصادف العام القمري الجديد في يناير أو فبراير، فإن الأول من يناير هو عطلة عامة ولكن ليس بذات أهمية احتفالات العام الصيني الجديد الضخمة التي تستمر سبعة أيام.

المصدر: statista

المزيد من المواضيع

احتفالات نهاية العام حول العالم
أقوى الجيوش الآسيوية 2020
أفضل الدول مـن حيث ريادة الأعمال والابتكار
أرخص إنترنت للموبايل في العالم
أبرز محطات الصراع العربي الإسرائيلي
احتياطيات الدول العربية من الذهب
أمراض قضت عليها اللقاحات
5 معلومات حول "الموت الأسود"
ما مدى قوة انفجار بيروت؟
أغنى الدول بالمياه العذبة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا