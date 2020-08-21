احتفالات نهاية العام حول العالم

تحتفل البلدان الإسلامية بعامها الهجري الجديد يوم الخميس 20 أغسطس 2020. سيستمر العام الهجري الجديد(1442 هـ) من 20 أغسطس 2020 إلى 8 أغسطس 2021 - أي اثني عشر يوما أقصر من السنة الميلادية. حيث يعتمد التاريخ الذي حددته المملكة العربية السعودية على الحسابات الفلكية لدورات القمر.
كما هو الحال في الأعوام الهجرية، تعتمد العديد من الديانات على القمر لتحديد تاريخ نهاية أعوامها، مما يتسبب في اختلاف في التواريخ حول العالم مقارنة مع السنة الميلادية التي تعتمد على دورة واحدة للأرض حول الشمس.
بالمقابل يعتبر رأس السنة الفارسية من أهم الاحتفالات - والمهرجان الرئيسي - في إيران وأفغانستان ، بينما يتم الاحتفال به باعتباره "عيد الربيع" (النوروز) في معظم أنحاء آسيا الوسطى.
في جنوب شرق آسيا، تحديد رأس السنة التايلاندية كان يتم من خلال التقويم الهندوسي القمري، ولكنه تلقى فيما بعد تواريخ ميلادية محددة تختلف قليلا حسب البلد.
في الهند، يتم الاحتفال بالعام الجديد للتقويم الهندوسي في أيام مختلفة في مارس وأبريل اعتمادا على المنطقة، كما تحظى احتفالات الأول من يناير بشعبية أيضا.
في الصين، حيث يصادف العام القمري الجديد في يناير أو فبراير، فإن الأول من يناير هو عطلة عامة ولكن ليس بذات أهمية احتفالات العام الصيني الجديد الضخمة التي تستمر سبعة أيام.
المصدر: statista
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