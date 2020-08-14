أبرز محطات الصراع العربي الإسرائيلي

في الوقت الذي توصلت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، نستذكر أبرز أحداث الصراع العربي الإسرائيلي:
ففي عام 1897 في بازل السويسرية تم عقد المؤتمر الصهيوني الأول الذي تبنى برنامج تأسيس وطن معترف به للشعب اليهودي في فلسطين. وفي عام 1916 تم توقيع اتفاقية سايكس-بيكو التي تعهدت بإعداد فلسطين دولة لليهود. ليتم إصدار وعد بلفور عام 1917 لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لتقوم بعدها الدولة الإسرائيلية في عام 1948.
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964. ولكن في عام 1967 احتلت إسرائيل الـ 22% المتبقية من أرض فلسطين بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وسيناء المصرية. لتقوم بعدها حرب أوكتوبر (حرب تشرين التحريرية) عام 1973. بعد حرب أكتوبر بخمس سنوات تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر تلاها الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
الانتفاضة الفلسطينية الأولى اندلعت في وجه الصهاينة عام 1987. ليتم توقيع اتفاقيتي أوسلو في عامي 1993 و 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن بعد ذلك اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي تسمى بانتفاضة الأقصى في عام 2000.
في عام 2006 نشبت الحرب بين إسرائيل ولبنان والتي سميت بحرب تموز واستمرت 34 يوما.
آخر وأبرز أحداث الصراع العربي الإسرائيلي هو توقيع صفقة القرن في العام الجاري 2020 برعاية أمريكية
المصدر: RT
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