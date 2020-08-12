أمراض قضت عليها اللقاحات

بعد إعلان روسيا عن أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19", تعرف على أهم الأمراض التي ساهمت اللقاحات في القضاء عليها تاريخيا.

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oie2

vaccine

يعد لقاح الكزاز من أول اللقاحات التي تم اعتمادها عالميا. إذ تم اعتماده في عام 1924.

الإنفلونزا الموسمية التي لا يزال الكثيرون يعانون منها كانت تودي بأرواح الكثيرين ولكن بعد اعتماد اللقاح عام 1942 انخفضت تلك الأرقام بشكل كبير جدا.

لقاحا السعال الديكي وشلل الأطفال تم اعتمادهما في عامي 1947 و1952 على التوالي.

بالمقابل تم اعتماد لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية في الستينيات في حين اعتمدت لقاحات إلتهاب الكبد "أ" و جدري الماء في منتصف التسعينيات.

المصدر: cdc

المزيد من المواضيع

أمراض قضت عليها اللقاحات
5 معلومات حول "الموت الأسود"
ما مدى قوة انفجار بيروت؟
أغنى الدول بالمياه العذبة
ماذا تعرف عن "الولد الصغير"؟
مرفأ بيروت من الفضاء. قبل وبعد الانفجار الكبير
حوادث مأساوية بسبب نترات الأمونيوم
كيف تغير لون تمثال الحرية؟
أكثر الدول استهلاكا للقهوة
مريض السكري.. ماذا يأكل وماذا يتجنب؟
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا