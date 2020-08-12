أمراض قضت عليها اللقاحات

vaccine
يعد لقاح الكزاز من أول اللقاحات التي تم اعتمادها عالميا. إذ تم اعتماده في عام 1924.
الإنفلونزا الموسمية التي لا يزال الكثيرون يعانون منها كانت تودي بأرواح الكثيرين ولكن بعد اعتماد اللقاح عام 1942 انخفضت تلك الأرقام بشكل كبير جدا.
لقاحا السعال الديكي وشلل الأطفال تم اعتمادهما في عامي 1947 و1952 على التوالي.
بالمقابل تم اعتماد لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية في الستينيات في حين اعتمدت لقاحات إلتهاب الكبد "أ" و جدري الماء في منتصف التسعينيات.
المصدر: cdc
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