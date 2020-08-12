أمراض قضت عليها اللقاحات

بعد إعلان روسيا عن أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19", تعرف على أهم الأمراض التي ساهمت اللقاحات في القضاء عليها تاريخيا.