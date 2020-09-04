أصغر أغنياء العالم في 2020
انسخ الرابط
https://ar.rt.com/ohzp
المزيد من المواضيع
أصغر أغنياء العالم في 2020
مدى تفوق شبكة 5G على 4G حول العالم
إنفاق الدول بين الصحة والعسكر
دول خالية من كورونا
طريق Apple إلى التريليونين دولار
ترتيب أغلى مدن العالم في 2020
احتفالات نهاية العام حول العالم
أقوى الجيوش الآسيوية 2020
أفضل الدول مـن حيث ريادة الأعمال والابتكار
أرخص إنترنت للموبايل في العالم
View comments
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
موافق
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة
شروط الاستخدام
لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا