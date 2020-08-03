أكثر الدول استهلاكا للقهوة
تعود أصول القهوة إلى اليمن منذ القرن الخامس عشر. لكن اليوم يعتبر هذا المشروب الصباحي جزءا لا يتجزأ من عادات الناس حول العالم.
حسب موقع worldatlas فإن الفنلنديين هم أكثر الجنسيات شربا للقهوة بمعدل 12 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد. في المرتبة الثانية جاءت النرويج بمعدل سنوي قدره 9.9 كغ وآيسلندا في المرتبة الثالثة بمعدل سنوي 9 كغ قهوة للفرد الواحد. في حين جاءت الدنمارك وهولندا والسويد في المراتب الثلاث اللاحقة بمعدلات سنوية قدرها 8.7، 8.4، 8.2 على التوالي. تلاها كل من سويسرا وبلجيكا ولكسمبورغ. في حين جاءت كندا في المرتبة العاشرة بمعدل 6.5 كغ من القهوة لكل فرد سنويا.
يذكر أنه في عام 1616، كان الهولنديين هم أول الأوروبيين الذين حصلوا على أشجار القهوة، التي تم جلبها من اليمن.
المصدر: worldatlas
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