أكثر الدول استهلاكا للقهوة

القهوة رفيقة الصباح والمرهقين والحالمين.. متاجر بيعها في كل زاوية، ولشربها تقاليد وطقوس. لايزاحمها مشروب في قدرتها على الجمع بين البشر. فأي الشعوب تستهلكها أكثر؟