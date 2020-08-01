أكثر الدول اعتمادا على الطاقة النووية

تتجه العديد من دول العالم نحو استخدام الطاقة النووية بدلا من الاعتماد على الوقود الإحفوري. وفيما يلي أكثر دول العالم استخداما لهذه الطاقة في إنتاج الكهرباء.