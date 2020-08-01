أكثر الدول اعتمادا على الطاقة النووية
استنادا لتقرير "الحالة الصناعية النووية لعام 2019" تعتبر فرنسا أكثر دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية. إذ قامت بتشغيل 58 مفاعلا العام الماضي. استخدمتها لتوليد 71.7% من إجمالي توليد كهرباء البلاد.
بعد فرنسا تتركز الدول الأكثر اعتمادا على الطاقة النووية في أوروبا الشرقية. إذ تنتج المفاعلات ما بين 50% و 55% من إجمالي الكهرباء في سلوفاكيا وأوكرانيا وهنغاريا. كما تحتل السويد مرتبة عالية في القائمة مع ما يزيد قليلا عن 40% ،وبلجيكا (39%) وسويسرا (37.7 %) على مقربة. في حين تنتج سلوفينيا نحو 35.9% من كهرباء بلادها نوويا.
المصدر: World Nuclear Industry Status Report 2019
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