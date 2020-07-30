المدن العربية الأكثر مراقبة

تعد تكنولوجيا المراقبة المدنية أمرا مثيرا للجدل في العديد من الأماكن حول العالم. إليكم أكثر المدن العربية مراقبة حسب دراسة موقع Comparitech

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المدن العربية الأكثر مراقبة

RT

وفقًا لدراسة أجراها موقع Compareitech البحثي، فإن العاصمة العراقية بغداد تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد كاميرات المراقبة. إذ تحتوي بغداد على 120000 كاميرا وهذا ما يعادل 16800 كاميرا لكل مليون شخص. 

في المرتبة الثانية جاءت الدار البيضاء في المغرب بـ 2850 كاميرا، أي ما يعادل 760 كاميرا لكل مليون شخص. العاصمة السودانية الخرطوم احتلت المرتبة الثالثة بـ 4000 كاميرا وهذا ما يعادل 690 كاميرا لكل شخص.

في حين جاءت كل من القاهرة والرياض في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي بـ 40 و 20 كاميرا لكل مليون شخص.

المصدر: Comparitech

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