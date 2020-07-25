أبنية بين الإسلام والمسيحية
بعد 86 عاما تمت إقامة أول صلاة في "آيا صوفيا" باسطنبول في تركيا. مبنى آيا صوفيا هو جزء من المناطق التاريخية في اسطنبول، وملكية مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. المبنى يعتبر تحفة معمارية وشهادة فريدة للتفاعلات بين أوروبا وآسيا على مر القرون. وكان مصنفا حسب اليونسكو كمتحف قبل أن تقوم تركيا بتحويله في 24 يوليو الجاري إلى مسجد.
آيا صوفيا ليس الوحيد الذي تحول عبر التاريخ، فقبله على سبيل المثال في سوريا عام 705، بني الجامع الأموي في دمشق على موقع معبد روماني وكاتدرائية مسيحية.
وفي إسبانيا وبعد انتهاء الحقبة الأندلسية، وتحت حكم فردينان الثالث، تم تحويل جامع قرطبة إلى كاتدرائية وشيُّدت مبان دفاعية جديدة ومنها قصر الملوك المسيحيين وبرج قلعة "كالاهورا".
في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحويل كنيسة القديس جيرارد في بافولو نيويورك، من كنيسة إلى جامع وذلك بعد أن أعيد بيع المبنى لجماعة إسلامية في عام 2017، ليتحول في يوليو 2018 إلى "جامع السلام".
المصدر: ABC7, UNESCO
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