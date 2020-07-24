بالأرقام.. التحرش الجنسي بالإناث حول العالم

التحرش الجنسي بالإناث
حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة (UN Women) فإن 35% من نساء العالم عانين إما من عنف جسدي أو جنسي من قبل شركائهن في الحياة أو عنف جنسي من قبل أشخاص مجهولين في مرحلة ما من حياتهن.
كما تشير التقديرات إلى وجود 650 مليون امرأة في العالم اليوم متزوجات قبل سن 18 عاما.
بالمقابل تعرضت ما لا يقل عن 200 مليون أنثى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة للختان في مرحلة من حياتهن.
التحرش اللفظي من جهه أخرى تتعرض له النساء حول العالم كل يوم، وحسب UN Women فإن 40-60% من النساء وخصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضن للتحرش اللفظي في الشوارع.
المصدر: UN Women
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