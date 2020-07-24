بالأرقام.. التحرش الجنسي بالإناث حول العالم

لا تزال الكثير من النساء يعانين من التحرش الجسدي أو اللفظي. وإليكم مجموعة من الحقائق والأرقام التي تعكس واقع هذه المشكلة الاجتماعية حول العالم.