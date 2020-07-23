أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العام 2020

مر العالم في العام 2020، بفترة استثنائية على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف جزئي أو كلي لمجموعة من الأنشطة بما فيها الرياضية.