عدد الإصابات بكورونا لكل مليون من السكان

ربما يبدو لك أن أكثر البلدان تضررا من جائحة COVID-19 باتت معروفة الآن. إلا أنه عند أخذ التعداد السكاني بعين الاعتبار فقد تتغير النظرة!
باستخدام أرقام جامعة جونز هوبكنز والبنك الدولي ، يأخذ هذا الإنفوجرافيك البلدان التي يبلغ عدد سكانها ما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة وفيها أكثر من خمسة آلاف حالة مؤكدة ويحسب المعدل لكل مليون نسمة. وباستخدام هذا المقياس ، فإن تشيلي لديها أعلى المعدلات، تليها الكويت وبيرو. وتأتي الولايات المتحدة ، التي تقترب الآن من ثلاثة ملايين حالة إجمالاً ، في المركز الرابع بـ 8200 حالة مؤكدة لكل مليون شخص.
بالطبع ، سيكون عدد الحالات الفعلية في بلد ما أعلى مما تظهره الأرقام الرسمية، مع اختلاف معدلات الاختبار بشكل كبير كما هو الحال مع جميع الأرقام المتعلقة بالحالات المؤكدة.
هل غير هذا الإنفوجرافيك من نظرتك لواقع كورونا في العالم؟
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