كوفيد 19.. درجة الخطورة بحسب الدولة

نشرت مجموعة Deep Knowledge Group تقرير تقييم السلامة على خلفية جائحة "كوفيد-19" في 200 دولة ومنطقة، حيث تم تصنيف وتحليل وترتيب مختلف الدول من حيث مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى نقاط الضعف والقوة الخاصة بها، والفرص والتحديات والمخاطر التي تمثلها أو تواجهها.
وخلص التقرير إلى أن سويسرا هي الدولة الأكثر أمنا في ظل الجائحة، نظرا للانخفاض المستمر في معدل الإصابات والوفيات الجديدة والعوامل الرئيسية التي تضعها في موقف يتيح لها الاحتفاظ باقتصاد قوي في فترة ما بعد الجائحة.
وتحل ألمانيا في المرتبة الثانية بالقائمة، وتليها إسرائيل.
ولا تزال الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم تفشي الفيروس على نطاق واسع في أراضيهما، تحتلان المرتبتين الـ58 والـ68 في قائمة السلامة على خلفية جائحة "كوفيد-19".
ولفت التقرير إلى أن الوضع في الولايات المتحدة مثير للاهتمام الخاص، موضحا أنه على الرغم من المستوى المرتفع من الوفيات والإصابات بكورونا، لا تزال هذه الدولة تملك نظام الرعاية الصحية المتطور والقدرات التكنولوجية الحديثة لمتابعة الوباء والحماية منه.
في الوقت نفسه، تعد دول إفريقيا عرضة بشكل خاص لخطر تفشي كورونا، بسبب ضعف نظام الرعاية الصحية فيه، وتحتل السودان ورواندا ومالي وتشاد أسوأ المراتب في القائمة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا