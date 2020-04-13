أكثر الدول إجراء لفحوصات كورونا
تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب استجابتها البطيئة لوباء كورونا المستجد. إذ أن الولايات المتحدة أجرت ما لا يزيد عن 8326 اختبارا فقط من بين كل مليون شخص من سكانها بحلول الساعة 8:30 مساء بتوقيت موسكو بتاريخ 12 أبريل 2020 مقارنة بـ 112744 اختبارا مماثلا في جزر فاروس التي احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الفحوصات التي أجريت.
في المرتبة الثانية جاءت أيسلندا بـ 103308 اختبارا. بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة بإجرائها 65538 اختبارا.
لوكسمبورغ بدورها أجرت نحو 46591 اختبارا، بينما أجرى جبل طارق حوالي 46244 اختبارا.
عدد الاختبارات في جزر فوكلاند بلغ 39368 اختبارا من بين كل مليون شخص. بينما في مالطا تم إجراء 38633 اختبارا و 35511 اختبارا في البحرين.
يذكر أن روسيا بدورها أجرت ما يقارب 8233 اختبارا من بين كل مليون شخص.
المصدر:Worldometers
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا