أفضل الدول من حيث الخدمات الرقمية

مع ازدياد الحاجة لاستخدام الإنترنت و الخدمات الرقمية عن بعد. إليكم الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها لمواطنيها.

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أفضل الدول من حيث الخدمات الرقمية

RT

حسب استطلاع شركة الاستشارات الدولية (BCG) لرأي 13 ألف مواطن في 30 بلدا بشأن استخدامهم للخدمات الحكومية الرقمية.

فقد تقدمت روسيا في الآونة الأخيرة على أوروبا والولايات المتحدة من حيث سرعة تطور الإنترنت، بما في ذلك تطور الخدمات الحكومية الرقمية. 

واتضح أن روسيا احتلت المكانة الثالثة في العالم من حيث وتائر نمو واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، كما دخلت تصنيف أفض عشرة بلدان من حيث كثافة استخدامها.

وفاقت وتائر نمو الخدمات الرقمية في روسيا بمقدار 3 أضعاف الوتائر العالمية المتوسطة. ويستخدم الروس 9 خدمات رقمية حكومية كل شهر. بينما يستخدم السويديون 8.8 خدمة رقمية ويستخدم الهولنديون 8.2 خدمة رقمية. وتأتي في صدارة التصنيف الهند (14 خدمة رقمية) والأرجنتين (11 خدمة رقمية).

وأظهر استطلاع الرأي أن 47% من الروس يستخدمون الخدمات الرقمية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

ومن أكثر الخدمات الحكومية الرقمية شعبية في روسيا دفع الضرائب، وتسديد قيم الغرامات المفروضة على المواطنين والبحث عن معلومات عن الطقس والبحث عن فرص للعمل وكذلك الرعاية الصحية.

وقال رئيس شركة "المدن الذكية، أرتيوم يرمولايف، إن المواطنين جميعا ليسوا مستعدين للانتقال إلى أونلاين. إلا أن غالبيتهم قد أدركوا أفضليات هذا النظام، مقارنة بالسبل التقليدية غير الإلكترونية للحصول على الخدمات.

المصدر: لايف

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