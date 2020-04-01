أفضل الدول من حيث الخدمات الرقمية

مع ازدياد الحاجة لاستخدام الإنترنت و الخدمات الرقمية عن بعد. إليكم الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها لمواطنيها.