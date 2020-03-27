أمن الدول الغذائي
حسب تقرير موقع Global Food Security Index لأمن الدول الغذائي لعام 2019، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالميا بمؤشر أمن غذائي %87.4 . المؤشر المذكور تم حسابه بناء على 3 عوامل وهي: قدرة المواطنين على شراء الطعام، مدى توفره، ومدى جودته وأمانه.
في المرتبة الثانية جاءت إيرلندا بمعدل قدره %84 وذلك بعد زيادة معدل القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها لعام 2019 بمعدل 0.6%. الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثالثة عالميا بمعدل قدره 83.7% بالرغم من تراجع مؤشرات جودة ونوعية الطعام بمقدار 0.2%.
بالمقابل جاءت كل من سويسرا وفنلندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بمعدلات قدرها 83.1% و 82.9% على التوالي.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى بمعدل قدره 81.2% محتلة بذلك المرتبة 13 عالميا. يذكر أن قطر احتلت أيضا المرتبة الأولى عالميا وفقا لمؤشر القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها لعام 2019. المرتبة الثانية عربيا شغلتها الإمارات بمؤشر أمن غذائي قدره 76.5% محتلة بذلك المرتبة 21 عالميا.
بالمقابل جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بعد أن حققت زيادة في مؤشر الأمن الغذائي بمقدار 3.2% عن عام 2018 ليصل إلى 74.8% لعام 2019. بينما جاءت كل من السعودية وسلطنة عمان في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا بمؤشرات أمن غذائي وصلت إلى 73.5% و 68.4% على التوالي.
المصدر: Global Food Security Index
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