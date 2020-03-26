الشعوب الأكثر سعادة

يقوم موقع WorldHappiness بتصنيف الدول وفقا لرفاهية مواطنيها. إليكم الدول الخمس الأكثر سعادة عالميا وعربيا. ضمن التصنيف العربي حيث جاءت بينها دولة عربية لا تتوقعها !