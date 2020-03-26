الشعوب الأكثر سعادة
أصدر موقع WorldHappiness تقريره لعام 2020 لتصنيف الدول من حيث مؤشرات السعادة. حيث يقوم الموقع بالتصنيف وفقا لـ 6 معايير هي: الناتج الإجمالي المحلي للفرد، الدعم الاجتماعي للأفراد، المتوسط العمري للشخص السليم، الحرية، الكرم، وغياب الفساد.
جاءت فنلندا بالمرتبة الأولى عالميا محققة 7.80 نقطة من أصل 10 نقاط. بينما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بمؤشر سعادة قدره 7.64 وسويسرا 7.56 محققة بذلك المرتبة الثالثة.
عربيا احتلت الإمارات المرتبة الأولى بمؤشر سعادة قدره 6.79 محققة بذلك المرتبة 21 عالميا.
وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية عربيا و الـ 27 عالميا بمؤشر سعادة قدره 6.40. وفي المرتبة الثالثة عربيا و الـ 40 عالميا جاءت البحرين محققة مؤشر سعادة قدره 6.22. بينما جاءت كل من ليبيا و المغرب في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا بمؤشرات سعادة قدرها 5.48 و 5.09 على التوالي.
المصدر: WorldHappinessReport
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