أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا 23 مارس 2020
حسب بيانات موقع ourworldindata ليوم الاثنين 23 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 338307 إصابة، من بينهم 33032 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81649، من بينهم 150 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 59138، من بينهم 5560 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 35206 مع تسجيل 8459 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بعدد إصابات وصل إلى 28572 إصابة من بينها 3646 إصابة جديدة. في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة عالميا بعدد إصابات وصل إلى 24774.
عربيا جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي بلغ 511 من بينهم 119 إصابة جديدة وذلك بعد أن كانت في المرتبة الثانية بتاريخ 22 مارس. قطر جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 494. بالمقابل جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بـ 334 إصابة.
مصر سجلت 9 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 294 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاء لبنان في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 248 من بينهم 18 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
المصدر:ourworldindata
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