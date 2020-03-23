أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا 22 مارس 2020
حسب بيانات موقع ourworldindata ليوم الأحد 22 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 305275 إصابة، من بينهم 34047 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81499، من بينهم 83 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 53578، من بينهم 6557 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت الولايات المتحدة (الوافد الجديد على الترتيب العالمي) في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 26747 مع تسجيل 7123 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بعدد إصابات وصل إلى 24926 إصابة من بينها 4946 إصابة جديدة. في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة عالميا بعدد إصابات وصل إلى 21463.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي بلغ 481 من بينهم 11 إصابة جديدة. بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 392. بالمقابل جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بـ 306.
مصر سجلت 29 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 285 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاء لبنان (الوافد الجديد على الترتيب العربي) في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 230 من بينهم 67 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
المصدر:ourworldindata
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