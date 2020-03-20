أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا 19 مارس 2020
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ليوم الخميس 19 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 209839 إصابة، توفي منهم 8778 مريضا.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81174، من بينهم 58 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 35713، من بينهم 4207 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت إيران في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 17361 مع تسجيل 1193 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بعدد إصابات وصل إلى 13716 إصابة من بينها 2538 إصابة جديدة. في حين جاءت فرنسا (الوافد الجديد على الترتيب العالمي) في المرتبة الخامسة عالميا بعدد إصابات وصل إلى 9043.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي بلغ 442 دون تسجيل أية إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. بينما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 256. وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بـ 238.
مصر سجلت 30 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 196 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاء العراق في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 164.
المصدر:WHO
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