أجرى موقع The Economist تقريرا حول أرخص مدن العالم 2020 وذلك حسب أسعار الخبز، البيرة، البدلات الرسمية والحلاقات النسائية.
احتلت العاصمة السورية، دمشق المرتبة الأولى لتكون بذلك المدينة الأرخص حول العالم إذ لم يتجاوز سعر الكيلوغرام من الخبز 0.61 دولار أمريكي. يذكر أن الدراسة تم تنفيذها بالنسبة للمواطن الأجنبي وبالدولار الأمريكي، وهي لا تعكس الوضع المعيشي للمواطن السوري وذلك بسبب التراجع الكبير لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.
بالمقابل جاءت مدينة طشقند في أوزبكستان في المرتبة الثانية إذ أن ثمن الكيلوغرام من الخبز لا يزيد عن 1.05 دولار أمريكي، ومدينة ألماتي الكازاخية في المرتبة الثالثة بما يقارب 1 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد من الخبز.
بينما احتلت بوينس آيرس الأرجنتينية وكراتشي الباكستانية المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
المصدر: The Economist
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا