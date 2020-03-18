أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا 17 مارس 2020
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 179112 إصابة، توفي منهم 7426 مريض.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81116، من بينهم 39 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 27980، من بينهم 3233 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت إيران في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 14991 دون تسجيل أية إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عالميا بتاريخ 16 مارس بعدد إصابات وصل إلى 9191 إصابة من بينهم 1438 إصابة جديدة. في حين جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميا بعدد إصابات وصل إلى 8320 إصابة من بينهم 84 إصابة جديدة.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد الذي بلغ 439 من بينهم 38 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. بينما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 229 ومصر في المرتبة الثالثة بـ 166.
السعودية سجلت 30 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 133 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 130.
المصدر:WHO
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا