أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا 16 مارس 2020
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ليوم الاثنين 16 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 167511 إصابة، من بينها 13903 إصابة جديدة.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81077، من بينهم 29 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 24747، من بينهم 3590 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت إيران في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 14991، بينما جاءت كل من كوريا الجنوبية وإسبانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بإجمالي إصابات وصل إلى 8236 و 7753على التوالي.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد، حيث بلغ 401 من بينهم 64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. بينما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 221 ومصر في المرتبة الثالثة بـ 126.
العراق سجل 31 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 124 محتلا بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 112.
المصدر:WHO
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