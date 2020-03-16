أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ليوم الأحد 15 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 153517 إصابة، من بينها 10982 إصابة جديدة.
عالميا احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات، إذ بلغ 81048، من بينهم 27 إصابة جديدة، بينما جاءت إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا في المرتبة الثانية عالميا بإجمالي إصابات بلغ 21157، من بينهم 3497 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
بالمقابل جاءت إيران في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ 12729، بينما جاءت كل من كوريا الجنوبية وإسبانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بإجمالي إصابات وصل إلى 8162 و 5753 على التوالي.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد، حيث بلغ 337 من بينهم 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. بينما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 211 والكويت في المرتبة الثالثة بـ 112.
السعودية سجلت 41 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 103 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 93.
المصدر:WHO
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