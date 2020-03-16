أين يتواجد أكبر عدد للسجناء؟
حسب تقرير موقع World Prison Brief فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث تعداد السجناء في سجونها المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، إذ بلغ عدد السجناء ما يزيد عن مليونين، في حين جاءت الصين في المرتية الثانية عالميا بما يقارب من 1.7 مليون، بينما جاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بما يزيد عن 0.7 مليون سجين.
عربيا حلت مصر في المرتبة الأولى، والـ 16 عالميا بما يزيد عن 106 آلاف سجين، بينما جاء المغرب في المرتبة الـ 21 عالميا والثانية عربيا بما يزيد عن 85 ألف سجين. في حين احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا والـ 30 عالميا بما يزيد عن 63 ألف سجين. بينما جاء كل من السعودية والعراق في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
يذكر أن الأرقام لشهر نوفمبر عام 2018 ولا تتوفر بيانات أحدث.
المصدر:prisonstudies
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