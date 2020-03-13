وجهات سياحية بلا كورونا

خرج العديد من الدول الأوروبية من قائمة الدول السياحية بسبب تفشي كورونا، لكن لا يزال هناك بعض الوجهات السياحية التي يمكنك السفر إليها ولم تسجل حتى 12 مارس 2020 أية إصابات بالفيروس