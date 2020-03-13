وجهات سياحية بلا كورونا

خرج العديد من الدول الأوروبية من قائمة الدول السياحية بسبب تفشي كورونا، لكن لا يزال هناك بعض الوجهات السياحية التي يمكنك السفر إليها ولم تسجل حتى 12 مارس 2020 أية إصابات بالفيروس

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وجهات سياحية بلا كورونا

RT

لكن يجب التنويه إلى أن وجود إصابات أو عدمه يمكن أن يتغير في غضون مهلة قصيرة، لذا يُنصح بمواكبة منظمات الصحة المحلية، للحصول على أحدث المعلومات.

من بين الوجهات السياحية تعتبر جزيرة بالي الإندونيسية من بين أفضل الوجهات السياحية التي لم تسجل إية إصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى جزر الأزور وماديرا البرتغالية في المحيط الأطلسي، وجزيرة بربادوس قبالة السواحل الفنزويلية، وجزر الرأس الأخضر على الساحل الغربي للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، وجزيرة برمودا في المحيط الأطلسي.

كما تعتبر كازاخستان من بين الدول الآسيوية القليلة التي تم تسجل إصابات بفيروس كورونا وتعتبر وجهة سياحية آمنة.

بينما تعتبر مدغشقر في المحيط الهندي وجهة سياحية ممتازة لمحبي الطبيعة الإفريقية والسفاري.

المصدر: RT

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