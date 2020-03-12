مناطق توتر قد يشتعل فتيلها في 2020

في ظل الحروب والتوتر لدى العديد من المناطق حول العالم، إليكم أهم 10 مناطق قد تشهد تصعيدا خطيرا في عام 2020 حسب مجلة foreignpolicy الأمريكية