انهيارات أسعار النفط عبر التاريخ

في الوقت الذي ينصرف فيه اهتمام العالم نحو انتشار فيروس كورونا، شهدت السوق النفطية انهيارا تاريخيا غير مسبوق في أسعار النفط الخام.