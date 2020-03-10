انهيارات أسعار النفط عبر التاريخ
سجل النفط الاثنين الماضي 9 مارس 2020 أكبر انخفاضا له منذ 29 عاما ليصل سعر البرميل الخام إلى حدود 30 دولار، ما أدى إلى تراجع عقود النفط الآجلة بنسبة 25% في كل من نيويورك ولندن.
يعود السبب الرئيسي في انهيار أسعار الخام إلى فشل التوصل إلى اتفاق حول تمديد خفض الانتاج.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا في دول عديدة حول العالم أدى إلى أول انخفاض في الطلب على النفط الخام منذ عام 2009.
المصدر:macrotrends
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