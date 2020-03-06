أكثر الدول تصديرا للاجئين
حسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين السوريين قد وصل إلى ما يقارب 5.6 مليون لاجئ توزع أغلبهم بين تركيا، لبنان، الأردن، وأوروبا، وذلك نتيجة للحرب الجارية في سوريا منذ عام 2011.
بالمقابل وصلت أعداد اللاجئين من فنزويلا إلى 4.8 مليون لاجئ وذلك بعد الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها البلاد منذ نوفمبر 2019.
العديد من اللاجئين أيضا أتوا من القارة الإفريقية، أغلبهم من جنوب السودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية.
يذكر أن معظم اللاجئين يتوجهون إلى قارتي أوروبا و أمريكا الشمالية.
المصدر:UNHCR
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