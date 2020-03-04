أرقام ما بعد حرب أفغانستان

بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع حركة "طالبان" لسحب قواتها من أفغانستان، إليكم بعض الحقائق والأرقام حول حرب الـ 13 عاما.