أرقام ما بعد حرب أفغانستان
بعد 18 عاما، تكاد تكون أطول حرب أمريكية على وشك الانتهاء.
وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" اتفاقا في الدوحة يوم السبت، يتوقع أن ينهي الصراع في أفغانستان، على الرغم من أن الاتفاقية لا تزال هشة وتم التوصل إليها دون تدخل من الحكومة الأفغانية.
ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو جميع القوات في غضون 14 شهرا إذا نفذت "طالبان" حصتها من الصفقة، ويتضمن ذلك الموافقة على منع تنظيم "القاعدة" والجماعات المسلحة الأخرى من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
بلغت أعداد القوات الأمريكية ذروتها بين عامي 2010 و 2012 عندما كان هناك أكثر من 100000 جندي في أفغانستان والعدد الحالي يبلغ حوالي 12000.
على مدار الحرب، فقد 2309 من الجنود الأمريكيين حياتهم، بينما أصيب 20662 آخرون.
تشير التقديرات إلى أن الحرب قد كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين 2 تريليون دولار أنفقت على العمليات العسكرية، وتدريب قوات الأمن الأفغانية، والتنمية الاقتصادية، وإعادة الإعمار.
بالمقابل خسرت قوات الأمن الأفغانية أكثر من 64000 قتيل من أفراد الجيش والشرطة الوطنية، بالإضافة إلى 42000 مدني. كما تزايد عدد القتلى المدنيين وسط تصاعد في قصف التحالف منذ تولي ترامب منصبه. وتم إسقاط حوالي 58602 قنبلة على أفغانستان منذ عام 2001.
تسيطر الحكومة اليوم حاليا على %33 من المقاطعات الأفغانية. في حين تسيطر "طالبان" بالكامل على 19 % بينما الـ 48% المتبقية يتم التنازع عليها.
المصدر:Long War Journal, Brown University
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا