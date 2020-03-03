كورونا ليس الأخطر على البشرية

في الوقت الذي يتجه فيه اهتمام العالم نحو فيروس كورونا، نعرض لكم بعض الحقائق والأرقام عن الأمراض الأكثر شيوعا وخطرا من كورونا حول العالم.