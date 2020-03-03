كورونا ليس الأخطر على البشرية

في الوقت الذي يتجه فيه اهتمام العالم نحو فيروس كورونا، نعرض لكم بعض الحقائق والأرقام عن الأمراض الأكثر شيوعا وخطرا من كورونا حول العالم.

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كورونا ليس الأخطر على البشرية

RT

منذ انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في ديسمبرالفائت في الصين، فإن عدد الإصابات يتزايد حول العالم. إلا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا ليس الأعلى مقارنة مع أمراض أخرى.

تعتبر أمراض القلب الوعائية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، إذ يموت ما يقارب 49041 شخصا يوميا بسببها. فعلى سبيل المثال توفي ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية الوعائية في عام 2016، وهو ما يمثل 31 ٪ من إجمالي الوفيات في العالم ذاك العام. 

بالمقابل كل سادس وفاة في العالم تحدث بسبب مرض السرطان، الذي يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة حول العالم. إذ يتوفى يوميا ما يقارب 26164 شخصا بسبب أحد أنواع أمراض السرطان. 

بالمقابل وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 15 مليون شخص من السكتة الدماغية في جميع أنحاء العالم كل عام. من بين هؤلاء يتوفى ما يقارب 13698 شخصا يوميا بينما يعاني ما يقارب 5 مليون شخص سنويا من إعاقات بسبب مضاعفات السكتات الدماغية.

بينما يتوفى يوميا ما يقارب 4383 شخصا بسبب مرض السكري وما يقارب 1287  بسبب الإنفلونزا.

المصدر:WHO, Ourworldindata

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