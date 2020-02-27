أسرع و أبطأ إنترنت عربي

هل تساءلتم عن سرعة الإنترنت في البلدان العربية المجاورة لكم؟ إليكم ترتيب البلدان العربية حسب سرعة الإنترنت في الأجهزة المحمولة.