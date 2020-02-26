الهند - إحصائيات وحقائق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتطلع لتوفير "أفضل المعدات العسكرية وأكثرها إخافة" إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها.
تعتبر الهند واحدة من أكبر دول الأسواق الناشئة، إذ تعد أيضًا من بين العشرين دولة الرائدة التي لديها أكبر إجمالي ناتج محلي (3.2 تريليون دولار). كما تعتبر الهند أيضا من بين دول الاستيراد والتصدير الرائدة في جميع أنحاء العالم. هذا ما يجعل الهند في وضع اقتصادي مريح نسبياً.
وبالرغم من ذك فإن أجزاء من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 1.3 مليار نسمة يعانون من الفقر والمشاكل الصحية. من ناحية أخرى تتراوح أعمار غالبية السكان الهنود بين 15 و 64 عاما، في حين حوالي 5 بالمائة فقط من بين الهنود تزيد أعمارهم عن 64 عاما. كما أن إجمالي سكان الهند في ازدياد مستمر، وهذا ما يجعل الهند مصدرا لليد العاملة الرخيصة.
السوق العاملة في الهند ليست الجانب الوحيد الجاذب للأمريكي الذي يسعى باستمرار لترسيخ اقتصاده وتسويق منتجاته إلى هناك. إذ يعتبر الجيش الهندي الرابع عالميا حسب تصنيف (Globalfirepower)، وهذا ما دفع الولايات المتحدة نحو توقيع صفقة لتزويد الهند بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.
كما أكد ترامب في زيارته الأخيرة إلى الهند أن واشنطن في المراحل الأولى من الطريق إلى إبرام صفقة تجارية "لا تصدق" مع نيودلهي.
فهل تعمل واشنطن على جعل السوق الهندية بديلا للسوق الصينية في ظل الخسارات المتلاحقة الناجمة عن الضغط الأمريكي وتفشي فيروس كورونا في الصين؟
المصدر: Globalfirepower + Worldpopulationreview + Statista
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