أكثر المدن إنفاقا في عيد الحب

ما هي أكثر المدن إنفاقا في عيد الحب؟

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أكثر المدن إنفاقا في عيد الحب

RT

يعتبر عيد الحب عطلة مكلفة للكثيرين حول العالم بغض النظر عن الموقع الجغرافي وذلك حسب إحصائيات وورد أتلس (worldatlas) التي حددت متوسط أسعار الزهور والمنتجعات والمطاعم والأفلام والفنادق في خمسين مدينة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

تعد لوس أنجلوس في الولايات المتحدة أغلى مدينة في العالم يمكن أن يتم قضاء عيد الحب فيها، إذ قد يصل ثمن وجبة العشاء إلى مبلغ مذهل قدره 548.97 دولار. بالمقابل احتلت مدينتا البندقية في إيطاليا ونيويورك في الولايات المتحدة المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من حيث متوسط إنفاق الفرد في يوم عيد الحب.

المصدر: worldatlas

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