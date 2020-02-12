البلدان المهددة بالغرق

تبين الخريطة تعداد السكان القاطنين في أراض مهددة بالغرق بحلول عام 2100

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البلدان المهددة بالغرق

RT

وفقا لأحد الأبحاث المنشورة في مجلة Nature Communications، العلمية، سيعيش مئتا مليون شخص في العالم تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. إذ سيتأثر مئة وستون مليون شخص بالفيضانات السنوية بسبب ارتفاع مستويات المياه في البحار والمحيطات. 

يقدر الباحثون أن سبعين بالمائة من هؤلاء سيعيشون في ثماني دول آسيوية. إذ سيعيش معظم الأشخاص المتضررين في الصين (ثلاثة وأربعون مليون شخص). بالمقابل سيكون في بنغلاديش نحو اثنين وثلاثين مليون شخص، وفي الهند حوالي سبعة وعشرين مليون شخص على التوالي من بين المتضررين، وكذلك ملايين السكان في فيتنام وإندونيسيا وتايلاند والفلبين واليابان.  

أما عربيا فسيكون العراق ومصر من الناحية النظرية الأكثر تضررا.

المصدر: Nature Communications

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