من يملك أكبر عدد من المفاعلات النووية؟
قدم تقرير"حالة الصناعة النووية في العالم" لعام 2019 لمحة عامة عن عمر وتشغيل وإنتاج محطات الطاقة النووية في مختلف البلدان. ووجد التقرير أن الطاقة النووية المصنعة في العالم نمت بنسبة 2.4 في المائة في عام 2018, ويعود ذلك الارتفاع لتشغيل الصين 7 مفاعلات نووية جديدة.
يُذكر أن عدد المفاعلات النووية الجديدة قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم للعام السادس على التوالي قد انخفض من 68 في أواخر عام 2013 إلى 46 في منتصف عام 2019. وقد سجل في عام 2019, 417 مفاعلاً نوويا قيد العمل تعمل في جميع أنحاء العالم.
من حيث التعداد, تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 97 مفاعلا نوويا عاملا، بالإضافة إلى مفاعلين اثنين آخرين قيد الإنشاء. في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعدد 58 مفاعلا عاملا.
من ناحية أخرى بالرغم من أن الصين تركز بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مصادر الطاقة المتجددة, إلا أنها تمتلك ثالث أعلى إجمالي في العالم (47 مفاعلا). وعلى الرغم من كون أوكرانيا واليابان الدولتين الوحيدتين اللتين تعرضتا لحوادث نووية خطيرة, إلا أنهما ما زالتا على القائمة بـ 15 و9 مفاعلات نووية على التوالي.
المصدر: World Nuclear Industry Status Report 2019
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