نسبة الأجانب في دول الخليج العربية
تشهد دول الخليج العربية نموا سكانيا واضحا مدفوعا بشكل أساسي بوصول وافدين أجانب بصفة مستمرة.
وتضم الإمارات العربية المتحدة وقطر أعداداً كبيرة من الأجانب الذين يفوق عددهم تعداد سكان البلاد العرب. إذ بلغت نسبة الأجانب في الإمارات وقطر نحو %88.53 و%87.3 من إجمالي عدد السكان، على التوالي.
وقد أدى الاختلاف الديموغرافي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية في آسيا إلى تشجيع حركة انتقال العمالة من أماكن وجودهم الكثيف. وخلصت الدراسة إلى تقديم توصيات للحد من هذه الظاهرة كتبني استراتيجية جديدة لسوق العمل يتحقق فيها التوازن بين المصالح الوطنية والاقتصادية والتركيز في إصلاحات العمالة على القضاء على ظاهرة تجارة الإقامة غير الشرعية.
المصدر: مركز أبحاث الخليج والمختبر الإعلامي في الإمارات
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