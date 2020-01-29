أكثر وأقل الدول جاهزية لمواجهة الأوبئة

تظهر الخريطة تصنيف الدول حسب جاهزيتها للتعامل مع الأوبئة والأمراض المتفشية وفقا لمؤشر الأمن الصحي لعام 2019. وأظهر المؤشر أن هناك 3 دول عربية غير جاهزة بتاتا.

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أكثر وأقل الدول جاهزية لمواجهة الأوبئة

RT

يستمر فيروس كورونا بالتفشي حول العالم، ويزداد يوما بعد يوم عدد الدول التي تسجل حالات جديدة: ما هي الدول الأكثر استعدادًا والأقل استعدادًا لاحتواء الأمراض المتفشية؟

في أكتوبر العام الماضي، صدر مؤشر الأمن الصحي العالمي لـ195 دولة. تم إعداد التصنيف بتحديد جاهزية الدول من خلال التركيز على ما إذا كانت الدول لديها الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي الأمراض الخطيرة.

حيث جاءت بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا من بين الدول الأكثر جاهزية للتعامل مع الأوبئة المتفشية في حين جاءت دول مثل الصين وروسيا من بين الدول ذات الجاهزية المتوسطة.

عربيا صُنفت مصر والسعودية وقطر من بين دول الجاهزية المتوسطة. في حين صُنفت دول عربية مثل سوريا والعراق واليمن والجزائر كدول ذات مستوى جاهزية متدنٍ لمواجهة الأمراض المتفشية.

ملاحظة: يجدر بالذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف فيروس كورونا كوباء حتى الآن (29 يناير 2020)

المصدر: Global Health Security Index

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