أكثر وأقل الدول جاهزية لمواجهة الأوبئة

تظهر الخريطة تصنيف الدول حسب جاهزيتها للتعامل مع الأوبئة والأمراض المتفشية وفقا لمؤشر الأمن الصحي لعام 2019. وأظهر المؤشر أن هناك 3 دول عربية غير جاهزة بتاتا.