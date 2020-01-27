أكثر وأقل الدول العربية فسادا

حسب تقييمات الخبراء لفساد القطاع العام في 180 دولة, تم تحديد نسبة الفساد في هذه البلدان حيث أن نسبة 0% تعني (بلد فاسد للغاية) أما نسبة 100% تعني (بلد خالي من الفساد)