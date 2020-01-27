أكثر وأقل الدول العربية فسادا

حسب تقييمات الخبراء لفساد القطاع العام في 180 دولة, تم تحديد نسبة الفساد في هذه البلدان حيث أن نسبة 0% تعني (بلد فاسد للغاية) أما نسبة 100% تعني (بلد خالي من الفساد)

أكثر وأقل الدول العربية فسادا
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أكثر وأقل الدول العربية فسادا

RT

يكشف مؤشر الفساد لهذا العام عن أن الفشل المستمر لمعظم الدول في السيطرة على الفساد يسهم بشكل كبير في أزمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. إذ سجلت أكثر من ثلثي بلدان العالم نسبة أقل من 50% بمتوسط 43% فقط.

وبالرغم من وجود استثناءات، تشير البيانات إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن معظم الدول تفشل في تحقيق إجراءات حقيقة ضد الفساد.

بالنسبة للعالم العربي حقق الإمارات العربية المتحدة الرمتبة الأولى بأعلى نسبة (70%) في حين حققت قطر وعُمان والإردن المراتب الثانية والثالثة والرابعة. بالمقابل سجلت الصومال أسوء نسبة (10%) في حين جاءات سوريا بالمرتبة قبل الأخيرة بنسبة 13%.

المصدر: transparency international

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