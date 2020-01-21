أكبر الشركات النفطية في العالم إيرادا

تحتل شركات النفط والغاز الصينية والبريطانية والسعودية والأمريكية والفرنسية والروسية المراتب العشر الأولى من حيث إيرادات النفط والغاز لعام 2019