أكبر الشركات النفطية في العالم إيرادا

أكبر الشركات النفطية في العالم
تحتل شركة Sinopec Group الصينية المرتبة الأولى في قائمة شركات النفط والغاز الرائدة في العالم لعام 2019 بعائدات تزيد على 430 مليار دولار أمريكي، متقدمة على شركتي "شل" و"أرامكو".
واحتلت شركة النفط والغاز الأمريكية "إيكسون موبايل" المرتبة السادسة، حيث بلغ إجمالي إيراداتها لعام 2019 نحو 275 مليار دولار أمريكي. في حين جاءت شركتا "روس نيفت" و"غازبروزم" الروسيتان في المرتبتين التاسعة والعاشرة حسب إيرادات عام 2019.
من ناحية أخرى، كانت "أرامكو" السعودية الوافد الجديد إلى القائمة منذ عام 2018. في أبريل 2019، وضعت "أرامكو" السعودية سندات تبلغ قيمتها زهاء 12 مليار دولار للتداول في البورصة لأول مرة، استعدادا لطرح كامل سندات الشركة الذي تم تأجيله حتى ديسمبر العام الحالي.
يذكر أن حسابات "أرامكو" السعودية ظلت سرية منذ تأميم الشركة في السبعينيات ولم يتم الإفصاح إلا عن إيرادات عام 2018.
المصدر: Thomson Reuters, company data
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