أي الدول تساوي حقوق المرأة بالرجل؟

أين تتساوى حقوق المرأة بالرجل
ووفقا لتقرير ما يسمى بـ "النساء، والأعمال التجارية، والقانون 2020"، الذي نشره البنك الدولي مؤخرا، فإن بلجيكا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد وكندا وأيسلندا هي الدول الوحيدة التي تقدم حقوقا متساوية بشكل كامل بنسبة 100% بين النساء والرجال، من منظور قانوني. في حين حققت 87 دولة من أصل 194 دولة حول العالم نسبة 80% أو أكثر.وجاء اليمن في المرتبة ما قبل الأخيرة في ترتيب عام 2020 بنسبة 26.9%، متقدما على فلسطين التي احتلت المرتبة الاخيرة بنسبة 26.3%.
بالمقابل، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثامنة والثلاثون بنسبة 91.3%. ويعود انخفاض مرتبتها إلى عدم وجود قوانين تضمن المساواة في الأجور والمعاشات على قدم المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك بسبب وجود قوانين ذات سمعة سيئة فيما يخص إجازات الأمومة.
المصدر: Word Bank Group
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا