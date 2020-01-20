أي الدول تساوي حقوق المرأة بالرجل؟

تقدم ثماني دول فقط حول العالم حماية قانونية كاملة للمرأة بنسبة 100%، في حين تحتل إيران والسودان واليمن وفلسطين المراتب الأربع الاخيرة.