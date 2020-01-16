ماذا يأكل كريستيانو رونالدو؟

يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنوات الشفق من مسيرته الكروية، لكن لياقته البدنية بعمر 34 عاما لا تزال كما هي دائما، والسر يكمن خلف الكواليس في نمط حياته المنضبط.